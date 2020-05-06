При поддержке Корпорации МСП производитель гранул нарастит выпуск продукции

Волгоградской компании «Рэдмэджик», выпускающей медную и алюминиевую крошку открыта кредитная линия на сумму 50 миллионов рублей в МСП Банке. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, обеспечившей гарантии по кредиту на сумму 25 миллионов рублей.

Финансирование предоставлено по ставке 8,25 процента годовых на три года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. Средства компания направила на приобретение дополнительного объема сырья, материалов и компонентов. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов рублей.

Финансовая поддержка позволит предприятию возможность увеличить объем загрузки производственных мощностей и выпуска продукции. В ходе реализации проекта будет открыто 15 новых рабочих мест. С ростом перерабатывающего производства снизится негативное воздействие металлических отходов на окружающую среду в регионе.

Производственные линии компании «Рэдмэджик» запущены в 2018 году. Компания обладает собственным ЭкоТехноПарком площадью более 15 тысяч квадратных метров. Производственный комплекс, обеспеченный высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей, ежемесячно перерабатывает более 1,5 тысячи тонн отходов, содержащих металлы. В числе потребителей продукции «Рэдмэджик» компании по выпуску строительных материалов, труб металлических концентратов и катодов, катанки и другие.

