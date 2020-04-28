Названа доля получивших поддержку российских предприятий МСП

Аналитики назвали долю российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), получивших поддержку в связи с распространением коронавируса: меры уже затронули 13 процентов компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный мониторинг состояния деловой среды в России Центра стратегических разработок (ЦСР).

«13 процентов компаний МСП получили хотя бы одну меру поддержки. 22 процента компаний МСП в процессе получения мер поддержки. 40 процентов компаний МСП планируют получить какую-либо меру поддержки», — указано в документе.

В ЦСР также отметили, что самыми востребованными мерами поддержки МСП являются отсрочка по уплате всех налогов, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, отсрочка по кредитам на ближайшие шесть месяцев, а также отсрочка по уплате страховых взносов на ближайшие шесть месяцев.

Опрос в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды проводился 20-24 апреля. Участие в нем приняли свыше 1700 компаний из всех отраслей экономики.

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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