Корпорация МСП и Роструд займутся снижением административной нагрузки на бизнес

Корпорация МСП и Роструд подписали соглашение, в рамках которого планируется работа по снижению избыточного административного давления на малое и среднее предпринимательство при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Об этом говорится в сообщении корпорации МСП.

Документ предусматривает совместную разработку решений для развития субъектов МСП, направленных в том числе на повышение уровня безопасности и снижение административных издержек предпринимателей в рамках применения риск-ориентированного подхода.

Также корпорация МСП и Роструд договорились об информационном взаимодействии. Оно предусматривает участие представителей сторон в стратегических сессиях, семинарах, конференциях, бизнес-форумах и других проводимых мероприятиях.

Помимо этого соглашение предполагает разработку мероприятий, цулью которых станет информирование предпринимательского сообщества о функционировании на Портале Бизнес-навигатора МСП механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении.