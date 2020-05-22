Кредит в МСП Банке позволил челябинской компании сохранить всех специалистов

Челябинская транспортная компания «Златра» получила в местном подразделении МСП Банка кредит для выплаты заработной платы под 0 процентов годовых. «Мы позвонили в МСП Банк и уже получили 2 транша на выплату заработной платы. Кредит выдали оперативно», — рассказали в компании.

Когда началось распространение коронавирусной инфекции, предприятие было готово выплачивать заработную плату сотрудникам даже с использованием оборотного кредитования. «Нам интересно удержать специалистов на рабочем месте. Среди наших сотрудников есть люди, которые работают с момента основания компании, — рассказывает директор компании Алексей Карпов. — Я сам прошел в предприятии весь путь с нуля. Но организация должна платить заработную плату в установленном размере, а контрагенты, чью продукцию мы возим, сейчас в достаточно тяжелых условиях, расчеты идут с задержками по срокам».

Хорошей новостью стала программа беспроцентной поддержки для сохранения занятости. «Мы узнали из СМИ, что принято постановление, теперь можно получить беспроцентный кредит для сохранения сотрудников и штатной численности, заинтересовались этим продуктом. Либо мы будем финансировать зарплату за счет оборотных кредитных ресурсов, либо получим беспроцентную поддержку!» — рассказал директор компании.

История челябинской «Златры» началась в 2012 году с двух тягачей, которые совершали перевозки внутри региона, и специалистов, хорошо знающих свое дело. Новый импульс к развитию компания получила после начала участия в тендерах на электронных торговых площадках. «Круг клиентуры расширился, появились новые, более крупные покупатели наших услуг, для которых была принципиально важна скорость доставки, точность документооборота и широкий охват», — рассказал Алексей Карпов. Появились новые специалисты высокого уровня, логисты, расширился автопарк компании.

Тягачи компании осуществляют перевозки от восточных пределов России до Северо-Западного федерального округа, охватывая практически всю территорию страны.

Сейчас компания подбирает дополнительную технику для расширения автопарка. «Почему мы не сократили численность? Почему продолжаем задаваться вопросом приобретения автомобилей? Нам уже нужны новые кредитные ресурсы для покупки тягачей с полуприцепами, чтобы нарастить объемы, потому что востребованность наших услуг на рынке есть. Мы однозначно на позитиве и не теряем оптимизма» — завершает Алексей.