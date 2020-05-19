МСП Банк поддержал выход на рынок высокотехнологичного резидента Сколково

В мае 2020 года к экспорту в Республику Казахстан приготовлен новый продукт компании «Реиннольц» — вакуумный деаэратор DeGasExer™ DV для нужд Руднинской ТЭЦ. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке МСП Банка, который предоставил компании кредит в размере 30 миллионов рублей по ставке 7,75 процента годовых сроком на 3 года по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка. Таким образом «Реиннольц» наращивает темпы развития даже в условиях распространения коронавируса.

Деаэратор DeGasExer™ DV — устройство, предназначенное для удаления нежелательных газовых примесей из жидкости, который был разработан и изготовлен специалистами «Реиннольц» по индивидуальному техническому заданию с целью удаления растворенных газов, в том числе кислорода, из подпиточной воды теплосетей на ТЭЦ. Благодаря собственным разработкам компании и использованию коррозионностойких материалов срок службы аппарата составляет не менее 30 лет.

«Данный проект — пример того, как своевременные управленческие решения позволяют подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию в экономике, диверсифицировать портфель заказов и выходить на новые рынки. В начале года мы с командой приняли решение выходить на рынок оборудования для процессов подготовки воды и очистки стоков. И такое решение оказалось верным — на первом же проекте удалось вывести новый для компании продукт на экспорт. Важно отметить, что по своим техническим характеристикам наш продукт превосходит аналоги на рынке и это результат эффективного труда наших научно-технических специалистов», — отметил генеральный директор компании «Реиннольц» Павел Блохин.

Российская инжиниринговая компания «Реиннольц» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области и инновационного центра Сколково, которая специализируется на разработке и производстве высокоэффективного оборудования в сфере теплообмена, процессов термообессоливания и фильтрации.