Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей, суммарно принято заявок на 105 миллиардов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на слова руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты.

«В ЦБ ожидают, что если спрос и динамика обращений предпринимателей, а также уровень одобрения банков по зарплатным кредитам не изменится, то к концу июня объем заявок может приблизиться к лимиту в 150 миллиардов рублей», — отметил Мамута.

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Для поддержки предприятий МСП в условиях пандемии коронавируса российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам в условиях кризиса из-за коронавируса. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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