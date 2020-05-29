МСП Банк с начнет выдавать предпринимателям кредиты под два процента годовых

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, вошел в число уполномоченных банков Минэкономразвития России и с 1 июня начинает предоставлять пострадавшим от коронавируса субъектам МСП льготные кредиты по ставке 2 процента годовых для возобновления деятельности. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Финансовая поддержка будет предоставляться малым и средним компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро- и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних — по основному ОКВЭД.

Полученные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5 процента»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2 процента можно полностью списать, если компания сохранит 90 процентов штата. При сохранении 80 процентов штата списывается 50 процнтов кредита.

Обеспечение по данному кредитному продукту в размере 85 процентов от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ.

Кроме того, продолжается кредитование субъектов МСП под 0 процентов годовых. На данный момент МСП Банк одобрил более 1000 кредитов на общую сумму свыше 2,8 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям сохранить оплату труда для 30 тысяч сотрудников.