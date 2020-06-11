МСП Банк стал соорганизатором размещения облигаций Торгового дома «РКС-Сочи»

Торговый дом «РКС-Сочи», входящий в группу компаний «РКС Девелопмент» завершил размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учетом прав в количестве 500 000 штук. Номинальная стоимость составила 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения. Об этом говорится в сообщении МСП Банка, выступившего наряду с ИК «Септем Капитал» соорганизатором размещения.

Техническим андеррайтером выступает ИК «Септем Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг уже подали более 200 инвесторов, являющихся клиентами 14 брокерских компаний и банков.

В соответствие с эмиссионной документацией размещение возможно до 7 июля 2020 года. Номинальный объем выпуска — 500 миллионов рублей, количество бумаг — 500 тысяч штук. Цена размещения составила 100 процентов от номинала. Бумаги имеют 12 квартальных купонов.

Как сообщалось ранее, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14 процентов годовых.

Основатель и основной акционер группы «РКС Девелопмент» Игорь Сагирян подчеркнул огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании. «С самого основания группа «РКС Девелопмент» придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов», — заявил эксперт.

Как отметил Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал», сделка по размещению «РКС Девелопмент» «задает новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ): консолидированная отчетность по МСФО, подготовленная Ernst&Young, рейтинг от ведущего рейтингового агентства России – АКРА, и, конечно, участие МСП Банка в качестве якорного инвестора и соорганизатора». «Сделки такого уровня отражают растущий интерес инвесторов к облигациям для МСБ, а также высокий уровень эмитентов МСБ, которые выходят рынок публичного долга. МСП Банк играет ключевую роль на рынке облигаций для МСБ, фактически формируя новый сегмент фондового рынка и оказывая реальную поддержку компаниям малой капитализации в России», — добавил он.

Как сообщил председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов, в непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк, по его словам, продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП.

