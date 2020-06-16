Корпорация МСП и РГО запустят новые продукты для возобновления деятельности МСП

Корпорация МСП запускает новые антикризисные гарантийные продукты, направленные на получение финансирования субъектами МСП для сохранения занятости и возобновления деятельности. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Гарантии по кредитам для сохранения занятости предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75 процентов и при участии региональной гарантийной организации размере 100 процентов от суммы кредитных требований банка к заемщику.

По гарантии со 100-процентным гарантийным покрытием для банков-участников предусмотрено ограничение по исключению требования от заемщика иного, дополнительного залога в качестве обеспечения по таким кредитам. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0 процентов.

Для получения гарантии субъекты МСП могут обратиться в банки-партнеры Корпорации, имеющие на 1 марта 2020 кредитный рейтинг ниже уровня «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и (или) «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Кроме того, Корпорация МСП готова предоставлять гарантии по кредитам, выданным с целью возобновления деятельности субъектов МСП.

Гарантии предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75 процентов и совместно с поручительством РГО в пределах 85 процентов от суммы кредитных требований банка к заемщику. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0,1 процента.

Гарантиями для возобновления деятельности можно воспользоваться при обращении за кредитом в банки-партнеры Корпорации (за исключением системно значимых кредитных организаций).

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана, для восстановления бизнеса принципиально важна скорость предоставления финансовой поддержки. «Время принятия решения Корпорацией о предоставлении новых гарантий не будет превышать трех рабочих дней, что достигается благодаря введению нового процесса рассмотрения заявок на получение независимой гарантии Корпорацией — специальный режим рассмотрения "Антикризисные меры". Новый режим базируется на основе оценки кредитного риска, проведенной банком-кредитором. Корпорация МСП активно вовлечена в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, запуск новых гарантийных продуктов осуществляется в строгом соответствии с планом правительства Российской Федерации по скорейшему восстановлению экономики», — подчеркнул он.

Подробнее об условиях новых гарантий можно ознакомиться на сайте Корпорации.