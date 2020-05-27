Медцентр в Обнинске закупил новое оборудование при поддержке Корпорации МСП

Компания из города Обнинска Калужской области «Центр реабилитации» получила кредит на сумму 40 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, которая предоставила обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 20 миллионов рублей.

Средства клиника направила на приобретение различных видов эндоскопического оборудования, систем распределения и снабжения медицинскими газами (кислород, наркоз). Это поможет медицинскому центру повысить эффективность лечения пациентов, сохранить высокий уровень качества оказываемых услуг и увеличить эффективность деятельности.

Клиника «Центр реабилитации» создана в начале 90-х годов двумя высококвалифицированными врачами Николаем Елисеевым и Зиновием Гуровым. На сегодняшний день в центре ведут прием более 50 врачей практически всех медицинских специальностей.

