Корпорация МСП перезапустит Портал Бизнес-навигатора МСП

Востребованность ряда сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП за период пандемии коронавируса выросла на 11 процентов. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, говорится в сообщении Корпорации.

«Сервисы бизнес-навигатора, особенно те, которые связаны с потенциальной возможностью открытия бизнеса, с поиском кредитов, поиском недвижимости, оказались более востребованы, чем в аналогичный период прошлого года. Причем существенно — на 11 процентов», — сказал глава Корпорации.

При этом Александр Браверман подчеркнул, что уже сейчас идет работа по модернизации Портала, обновления могут быть представлены в ближайшее время.

Разработанный Корпорацией МСП бесплатный информационный ресурс для помощи начинающим и действующим предпринимателям, — Портал Бизнес-навигатора МСП — является безаналоговым информационным ресурсом по своим функциональным возможностям и комплексности предоставляемых предпринимателям сервисов для начала и ведения бизнеса.

По состоянию на 22.05.2020, общее количество уникальных посетителей Портала Бизнес-навигатора МСП составляет более 7,49 миллиона физических лиц и (или) представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, число зарегистрированных пользователей — свыше 2,7 миллиона. Сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП воспользовались порядка 1,5 миллиона уникальных субъектов МСП.

