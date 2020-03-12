В Корпорация МСП рассказали о поддержке малого бизнеса в Свердловской области

В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Свердловской области удалось привлечь финансовую поддержку в размере 58 миллиардов рублей со ставками на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рынком. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в ходе визита в Свердловскую область, сообщает пресс-служба Корпорации.

«У нас более 200 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, они обеспечивают занятость не менее трети трудоспособных жителей Свердловской области. Мы уделяем самое серьезное внимание развитию малого и среднего бизнеса в регионе, формируем благоприятную для предпринимателей среду», — отметил в ходе встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Корпорации МСП также отметил, что созданная в регионе инфраструктура является одной из наиболее благоприятных в стране для развития малого и среднего бизнеса. «Свердловская область демонтирует впечатляющие результаты по таким направленьям как кредитно-гарантийная поддержка МСП, обеспечение доступа к закупкам субъектам МСП. При это стоит отметить успехи последнего года, прирост объема закупок крупнейшими компаниями у МСП составил порядка 8 процентов и достиг 126 миллиарда рублей», — заявил Александр Браверман. «Портал Бизнес-навигатора МСП востребован у предпринимателей Свердловской области, на нем зарегистрировано около 60 тысяч уникальных субъектов МСП, а порядка 58 процентов пользователей смогли увеличить доход или численность работников», — подчеркнул он.

На тематических круглых столах, которые прошли в рамках стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации.

В ходе мероприятия председатель МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил, что в 2019 году банк профинансировал субъекты МСП Свердловской области на 2,6 миллиарда рублей. Среди основных приоритетных ниш, определенных банком в рамках участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в регионе активнее всего кредитовались высокотехнологичные предприятия и компании-«газели».

На стратегической сессии прошла также презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр проверок»).

«Зеркальный реестр проверок» создан на портале Бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента РФ по итогам форума общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» 23 октября 2018 года. Одной из ключевых целей разработки «Зеркального реестра проверок» является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы.