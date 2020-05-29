Подмосковная компания получила кредит при поддержке Корпорации МСП

Производитель инновационного нефтегазового оборудования «Кортех», расположенный в Московской области, получил кредит на сумму 26,6 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении корпорации МСП, которая предоставила гарантийное обеспечение по кредиту. Благодаря финансированию, компания сможет приобрести материалы и комплектующие для создания оборудования нового класса.

«В 2019 года наша компания в соответствии с потребностями заказчика разработала инновационное оборудование по анализу кернов в сфере газо- и нефтедобычи. Проект был одобрен клиентом, и в настоящее время мы запускаем производство по выпуску импортозамещающей техники», — отметил генеральный директор компании Никита Костевой. Он подчеркнул, что новые исследовательские системы не уступают по качеству зарубежным аналогам, но существенно ниже по стоимости.

Компания «Кортех» выпускает различные виды оборудования для исследования керна и нефти в пластовых условиях. Современная техника предприятия позволяет проводить петрофизические, геомеханические, капилляриметрические и фильтрационные исследования образцов керна для определения их свойств в атмосферных и пластовых условиях, а также для проведения лабораторных испытаний технологий повышения нефтеотдачи.

Одна из новых разработок предприятия – комплекс исследования нефти и газа «Сапфир», который позволяет проводить анализ природных углеводородных систем и получать данные о пластовом флюиде для проектирования, разработки и обустройства месторождений.

Инновационная продукция Кортех пользуется растущим спросом на рынках стран ближнего зарубежья.