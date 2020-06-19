МСП Банк начал выдачу максимальных кредитов для поддержки и сохранения занятости

МСП Банк обновил условия беспроцентного кредита для поддержки и сохранения занятости. С 19 июня как действующие, так и новые клиенты банка, которые обращаются за кредитной поддержкой для выплаты заработной платы под 0 процентов годовых, имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита. Об том говорится в сообщении МСП Банка.

На данный момент по программе беспроцентного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости финансирование получили более 1,2 тысячи предпринимателей на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей.

Таким образом, за кредитом могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющие деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции.

Максимальная сумма кредита для субъекта МСП рассчитывается по формуле, учитывающей расчетный размер заработной платы, численность работников и период выборки кредита, составляющий не более 6 месяцев с даты заключения кредитного договора и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 года.

Также МСП Банк предоставляет субъектам МСП кредиты под 2 процента годовых для возобновления деятельности. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5 процента), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Как ранее сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников, на прошлой неделе правительство РФ рассмотрело вопрос об увеличении финансирования данной программы, и общий объем кредитов был увеличен еще на 100 миллиардов – до 350 миллиардов рублей, причем 85 процетов этой суммы будут покрыты гарантиями ВЭБ. «Это существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов», - подчеркнул министр.

