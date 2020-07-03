Предприятиям и муниципалитетам Амурской области выделят 2,6 миллиарда рублей

Власти Амурской области выделят местным предприятиям и муниципалитетам 2,6 миллиарда рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов; его слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

Орлов уточнил, что средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших из-за пандемии, и муниципалитетов, которые недополучат доходы от налогов из-за их снижения для бизнеса.

В областном правительстве уточнили, что местным предпринимателям сейчас выдаются микрозаймы. По данным на конец июня, субсидии малым и средним предприятиям составили около 670 миллионов рублей.

В настоящее время в Амурской области разрешена работа предприятий торговли и парикмахерских. При определенных условиях могут работать гостиницы, кафе и рестораны на части территории, музеи и библиотеки, игровые комнаты и аттракционы. С 10 июля летние веранды кафе откроют в Благовещенске.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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