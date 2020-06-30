Предприятия Нижегородской области начали обучение сотрудников для нацпроектов

Программа обучения специалистов, участвующих в реализации национальных проектов, стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по обучению сотрудников предприятий для нацпроектов. Программу запустило Минэкономразвития в рамках президентского проекта подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Обучение финансируется из федерального бюджета.

Курс касается двух нацпроектов: «Экология» и «Малое и среднее предпринимательство» (МСП).

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина и предусматривает поддержку предпринимателей. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!