Бизнес Калмыкии заплатит за электроэнергию из бюджета республики

В Калмыкии субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получат субсидии на оплату электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Субсидии субъектам МСП предоставляются Министерством экономики и торговли Калмыкии юридическим лицам и ИП, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер субсидии — не более 50 процентов от произведенных платежей за электроэнергию в текущем году, затраченную на производственные нужды», — указано в сообщении.

Уточняется, что на эту меру поддержки могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах обрабатывающего производства и общественного питания. Субсидии предназначены в том числе для сохранения заработной платы, стимулирования инвестиционной деятельности или для того, чтобы бизнес не прекращал свою деятельность из-за ухудшения финансовой ситуации в период пандемии коронавируса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.