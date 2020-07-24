В Прикамье благодаря бизнесу появятся сотни новых рабочих мест

В Пермском крае благодаря субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) появятся более 400 новых рабочих мест в рамках реализации программы субсидирования. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

«Предусмотрена финансовая поддержка для субъектов МСП в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности <…> По итогам реализации программы субсидирования в 2020 году запланировано создать 433 рабочих места», — указано в сообщении.

Уточняется, что эта мера поддержки не входит в национальный проект по поддержке бизнеса, однако выполняет аналогичные задачи: рост субъектов МСП, увеличение оборота малых и средних предприятий, а также доли среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП.

В Прикамье в 2020 году 46 бизнес-проектов получили субсидии почти на 96 миллионов рублей. Также в регионе осуществляется совместный проект центра «Мой бизнес» и министерства социального развития региона «Начни свое дело», который помогает гражданам, состоящим на учете в краевом Центре занятости населения, реализовать свои идеи в бизнес.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.