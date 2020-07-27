Российских предпринимателей подготовят к китайскому рынку

Во Владивостоке стартовала акселерационная программа «Энергия Экспорта» по подготовке российских предпринимателей к работе на китайском рынке. Об этом в понедельник, 27 июля, рассказал ТАСС гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

По его словам, участники программы, которая продлится до сентября, научатся продвигать товары на электронных площадках Китая, а также получат все необходимые знания по полной «"упаковке продукта" — от маркетинга под разные каналы продаж, юридических тонкостей и сертификации до таможенного оформления».

На завершающем этапе обучения бизнесмены отправят тестовые партии товаров для продажи через онлайн-платформы Китая при поддержке центра «Мой бизнес». Участниками программы смогут стать лишь 20 компаний.

Центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Приморья в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.