Фермеры Костромской области получат гранты на развитие

В Костромской области объявлен конкурс на получение грантов среди фермеров. Заявки могут подавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, занимающиеся заготовкой, хранением, переработкой, сортировкой, убоем, первичной переработкой, охлаждением сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки этой продукции, сообщает Dairy News.

Кроме того, участникам конкурса необходимо соблюдать некоторые условия: кооператив должен быть зарегистрирован на территории региона больше года назад и объединять не менее 10 сельхозпроизводителей. Фермеры могут получить финансовую поддержку на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, приобретение оборудования и специализированного транспорта.

Размер гранта составит до 70 миллионов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.