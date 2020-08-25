Курганских предпринимателей обучат IT-технологиям

Предпринимателей Курганской области обучат IT-технологиям в рамках нового проекта «Школа программирования». Об этом во вторник, 25 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

Там уточнили, что реализацией проекта займется региональный центр поддержки предпринимательства по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Приступить к обучению местные бизнесмены смогут в сентябре. Занятия будут проходить в группах по 20 человек.

«Центр поддержки предпринимательства помогает действующим и начинающим предпринимателям пройти подготовку не только по IT, но и другим направлениям. В прошлом году на базе центра прошли обучение 3694 человека, в том числе 515 молодых людей», — пояснили в пресс-службе.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.