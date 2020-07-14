Омбудсмен предложила оценивать работу губернаторов по нацпроекту МСП

Уполномоченный по делам предпринимателей по Москве Татьяна Минеева предложила оценивать работу региональных властей, включив соответствующий пункт в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

По словам Минеевой, малый и средний бизнес необходимо добавить в региональные инфраструктурные проекты. Оценка уровня развития МСП на местах должна основываться на новых ключевых показателях эффективности (КПЭ), заключила она.

«Они же должны быть включены в оценку деятельности губернаторов — важно выстроить единую мотивационную вертикаль развития сектора МСП — от муниципальных органов управления до исполнительной власти субъектов Федерации. Эти КПЭ также должны быть инкорпорированы в новую систему оценки эффективности нацпроекта развития МСП», — поделилась мнением омбудсмен.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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