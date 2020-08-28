В Пскове подсказали способ открыть бизнес за десять минут

Открыть бизнес в Пскове можно за десять минут, пишет «Псковская лента новостей».

Для реализации такого способа необходимы смартфон или планшет. В регионе на базе платформы для предпринимателей «Деловая среда» был запущен специальный сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС). Он позволяет зарегистрировать ИП или ООО без визита в налоговую — с помощью мобильного приложения.

Предприниматели, которые уже воспользовались сервисом, отмечают, что процесс оформления занимает в среднем от десяти минут. Кроме того, упрощенная процедура позволяет сэкономить на госпошлине, оплате услуг нотариусов и подготовке документов.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.