Строительство транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону решили ускорить

Сроки строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону могут сократить, за счет досрочной сдачи южного транспортного подхода к городу и ускорения строительства обхода города Аксая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Сегодня транспортный поток вынужден идти через город, что не устраивает жителей из-за пыли и пробок. В этих условиях объекты РТК являются предметом первой необходимости для создания условий нормальной жизни в городе», — указал министр транспорта России Евгений Дитрих. Предполагается, что уже 4 сентября будет заключен контракт с подрядчиком и начнется строительство основной части автомобильного обхода Аксая.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.