В Якутии отремонтируют почти 200 километров дорог

В Якутии до конца текущего года отремонтируют почти 200 километров дорог. Об этом сообщает NewsYkt.

Отмечается, что в регионе выполнены дорожные работы на сумму 1,8 миллиарда рублей. Всего на строительство и ремонт дорог республики будет направлено 4,7 миллиарда рублей.

От плана отстает только Якутск — на текущий момент он выполнил всего пятую часть дорожных работ, запланированных на 2020 год. Освоено 318 миллионов рублей, или 19,7 процента от годового плана: из них 75,9 миллиона рублей из федерального бюджета, 193,1 миллиона рублей из регионального бюджета и 45,9 миллиона рублей из местного бюджета.

В целом по республике по итогам 2020 года планируется привести в нормативное состояние 186,09 километра региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети в городской агломерации Якутска. Сегодня дорожные работы ведутся на 58 объектах.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.