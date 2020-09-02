В России начали тестировать поезда с искусственным интеллектом

«Российские железные дороги» начали тестирование первых российских поездов с искусственным интеллектом. Как сообщила директор компании-разработчика Cognitive Pilot Ольга Ускова, в настоящее время данная технология нигде в мире не применяется. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По задумке авторов, ИИ должен помочь свести к минимуму число аварий из-за человеческого фактора. В настоящее время испытания проходят десять локомотивов. «Если все получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится, искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, он не даст человеку совершить ошибку», — уточнила Ускова.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.