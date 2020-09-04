В Татарстане появится новый научно-образовательный центр

Научно-образовательный центр мирового уровня появится в Татарстане в рамках реализации нацпроекта «Наука», направлениями его работы станут медицина, биотехнология, информационно-телекоммуникационные технологии и нефтехимия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В НОЦ войдет 11 ведущих вузов и научных учреждений республики, а также 14 предприятий из реального сектора экономики. Помимо этого в рамках реализации нацпроекта Казанский федеральный университет получит 212 млн рублей на обновление приборной базы и 238 — Казанский научный центр РАН.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.