Качество дорог в Тамбовской области проверит независимая лаборатория

Независимая дорожная лаборатория воронежского ФАУ «РосдорНИИ» приступила к проверкам дорог в Тамбовской области, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Тамбовская жизнь».

Отмечается, что проверка уже прошла на дороге Тамбов – Котовск в Тамбовском районе и на отрезке улицы Советской от улицы Максима Горького до Красноармейской в Тамбове. Сотрудники лаборатории взяли образцы для проведения испытаний щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, они проверят на световозвращение разметку из термопластика и плёнку на дорожных знаках на дороге Тамбов — Котовск.

По данным издания, это не первая проверка дорог в регионе — материалы и качество ремонта отслеживались на всех этапах.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.