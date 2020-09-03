Минобрнауки установит единый подход к выделению внебюджетных средств на науку

Минобрнауки России установит единый подход к определению объемов внебюджетных средств на национальный проект «Наука». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что финансовое обеспечение результатов нацпроекта сохранено в полном объеме при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.

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