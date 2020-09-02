В Алтайском крае запустят первый мусоросортировочный комплекс

Первый в Алтайском крае мусоросортировочный комплекс запустят в ноябре 2020 года. Об этом в министерстве строительства и ЖКХ региона сообщили ТАСС.

Комплекс построен в Рубцовской зоне края, в настоящее время продолжается монтаж объекта. Это будет первый комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов в регионе. Его стоимость составила 5,5 миллиона рублей.

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В ведомстве подчеркнули, что запуск мусоросортировочного комплекса — «шаг к реализации задач нацпроекта "Экология"».

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».