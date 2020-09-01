На Кубани восстановят реки после засухи

Власти Краснодарского края разработали проект восстановления рек после засухи 2020 года, прозванной рекордной. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале.

Кондратьев обсудил проблему обмеления рек в регионе с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным по видеосвязи.

«Мы разработали мероприятия по расчистке шести участков рек, на эти цели направим более 2,7 миллиарда рублей. Также подготовили свой проект по восстановлению рек. Попросил Дмитрия Кобылкина оказать содействие в финансировании, чтобы проводить необходимые мероприятия в рамках национального проекта "Экология"», — объяснил глава Кубани.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».