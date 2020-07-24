Природный парк на берегу Оби предложили расширить

Ученые предложили включить в состав природного парка на берегу реки Обь, который планируют создать власти Новосибирской области, не только сосновый лес Караканского бора, но и близлежащие территории. Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Лащинский объяснил, что использование близлежащих земель для сельскохозяйственных нужд грозит попаданием пестицидов в особо охраняемые природные территории. «Если мы будем внимательно, бережно охранять Караканский бор, а на прилегающих сельскохозяйственных землях использовать массово удобрения и пестициды, все это будет смываться в сторону реки Каракан по многочисленным ручьям и речкам, и соответственно отравлять эту охраняемую территорию», — сказал он.

Концепция «большого Каракана» включает в себя территорию около 500 гектаров. Площадь самого Караканского бора составляет около 100 гектаров, на его территории сочетаются ленточные боры Алтая и приобские леса.

Создание и развитие заповедников и особо охраняемых природных территорий входит в задачи федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».