В России появится база данных о популяции одного из самых редких хищников Земли

В России будет создана единая цифровая база данных о состоянии популяции амурского тигра. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии страны.

База данных появится в рамках подраздела «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В нее будет включена вся доступная о тиграх информация, в частности, численность, распространение тигров, данные о местах их обитания, состояние популяций их жертв.

Помимо создания единой базы данных Минприроды анонсировало усовершенствование правовых и методических основ охраны популяции амурского тигра. В рамках проекта также запланированы мероприятия по сохранению мест обитания тигров, обеспечение мониторинга эпидемиологической ситуации, усиление охраны и предотвращение различных конфликтных ситуаций, связанной с защитой вида.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете, он занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

Нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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