Тигров Павлика и Елену подготовили к самостоятельной жизни

Тигров Павлика и Елену, которые больше года находились в центре реабилитации диких животных в Приморье, доставили в Амурскую область и скоро отпустят на волю. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Предполагается, что еще неделю животные будут находиться во временном вольере. На тигров надели ошейники с GPS-модулем, чтобы зоологи могли наблюдать за ними в дикой природе. «Отметим, что выпуск будет произведен "мягким" способом. При таком способе выпуска звери отправляются на волю не сразу по приезду, а спустя 5-7 дней, которые они проводят в специально сооруженном временном вольере», — уточнили в министерстве. Ворота в вольете откроют дистанционно.

Тигры хорошо перенесли транспортировку и, подчеркнули в ведомстве, чувствуют себя отлично. «Очень радует, что тигрята благополучно дошли до того момента, когда могут вернуться в естественную среду обитания и найти свое место в дикой природе», — сказал директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица охотилась на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края.

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