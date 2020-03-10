Названы опасные последствия изменения климата для России

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов назвал самые явные опасные последствия изменения климата для России. Его слова передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Климатолог объяснил, что проблемы возникнут из-за «быстроты происходящих изменений и необходимостью адаптировать к ним инфраструктуру», построенную под совсем иные климатические нормы. Таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению фундамента построек, из-за чего, к примеру, нефтедобывающей и угольной промышленности на Севере России потребуются значительные инвестиции для модернизации инфраструктуры.

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Также на страну повлияет увеличение осадков — оно приведет к угрозе наводнений и селей (потоки с большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород) в густонаселенной части России. Помимо этого, важным фактором станет увеличение температуры воздуха, из-за которого чаще будут встречаться волны жары вроде той, что наблюдалась в Москве в 2010 году. Такие явления станут гораздо интенсивнее, им будут сопутствовать загрязнение воздуха и рост числа природных пожаров.

3 марта сообщалось, что систему обнаружения лесных пожаров в России могут начать использовать для выявления незаконной вырубки леса.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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