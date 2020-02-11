Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Сбербанк сменит владельца
Названа доля получивших прибавку к зарплате россиян
Бывшим президентам России нашли пожизненную должность
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
В НАТО призвали Россию остановить наступление Асада в Идлибе
Родственник Кадырова обязал школьников одеваться по-исламски
Женщина приняла шестикилограммовую раковую опухоль за беременность
Российский таксист вытолкал на ходу пассажирку и избил вторую за отказ доплатить
Футболист напал на болбоя за выброшенную с поля бутсу
Новости партнеров

Названы главные причины массового вымирания насекомых

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа ученых из Великобритании, Бразилии и Новой Зеландии выяснила, что одной из главных причин массового вымирания насекомых является Эль-Ниньо (Южная осцилляция). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Согласно результатам исследования, Эль-Ниньо, или естественное колебание температуры, поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана оказывает значительное влияние на продолжительные засухи и лесные пожары по всей планете. В сочетании с нарушением экосистем Амазонии, вызванным человеческой деятельностью, в том числе вырубкой лесов, это привело к снижению численности одних только навозных жуков в регионе более чем в два раза.

В период с 2010 по 2017 год ученые насчитали более 14 000 навозных жуков 98 видов на 30 лесных участках в бразильском штате Пара, в Амазонии. Они также оценили, сколько навоза было переработано насекомыми, и как много семян было ими рассеянно. В 2010 специалисты нашли на участках 8 000 жуков, однако в 2016 их количество упало до 3700 особей, а в 2017 году — до 2600.

Навозные жуки являются ключевыми насекомыми для распространения питательных веществ и семян, и они являются важными животными-индикаторами, которые используются для оценки общего состояния экосистемы. Исчезновение насекомых также может служить косвенным признаком массовой гибели млекопитающих, от отходов жизнедеятельности которых зависят жуки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жара побила рекорд за всю историю человечества
Предсказано наступление климатических супербедствий
Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня

Операция «Аргонавт»

Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
15:30Сегодня

Смертельный коронавирус сорвал презентацию Intel

14:17Сегодня

Т-90 заметили в США

12:07Сегодня

Обновление Android сломало смартфоны Sony

Наука и техника00:0230 января

«Титаник» Третьего рейха

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
16:10Сегодня

Появилось пугающее видео c неизвестного беспилотника-камикадзе

13:17Сегодня

США из-за Луны рекордно увеличат бюджет НАСА

10:58Сегодня

Названа дата перегона «Морского старта» из США в Россию

Наука и техника00:0125 января

Прирожденные убийцы

Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
09:17Сегодня

Nokia воскресит культовый смартфон

06:47Сегодня

Решена 40-летняя загадка о таинственных космических полях

00:06Сегодня

Предсказан скорый малый ледниковый период

Россия
Пожаловавшаяся на «заточение» из-за коронавируса россиянка сбежала из больницы
«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»
Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
Всех пациентов написавшего об убийстве ветеранов российского медбрата проверили
«Народ чувствовал какой-то подвох»
 
Высокопоставленный судебный пристав сел пьяным за руль и сбил двух россиянок
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета под Казанью
Личный вертолет Айрата Хайруллина рухнул на лед сразу после взлета
В квартире москвички нашли 130 кошек
Все материалы
Мир
Сопернику Трампа припомнили расовую дискриминацию
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Дональд ТрампНе вышел срок
Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
Обломки сбитого в Сирии Ми-17 показали на видео
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Раскрыт новый бело-сине-красный дизайн для самолета Трампа
Все материалы
Бывший СССР
«Убийца» противников Лукашенко попросил убежища в Швейцарии
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Зеленский оценил влияние Сороса на Украину
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Стало известно о неприятном разговоре Богдана с Зеленским перед отставкой
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Зеленский уволил главу своего офиса
Все материалы
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам
Эдвард Уорд. «Пузырь Южных морей»Умные же люди
Как Исаак Ньютон, король и тысячи англичан потеряли деньги в финансовой пирамиде
Среди богатейших бизнесменов России появился новичок
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Биллу Гейтсу приписали желание купить несуществующую яхту за сотни миллионов
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности дела замглавы Генштаба
Бандитский закон
 
Россияне обманули банкоматы на миллионы рублей «билетами банка сувениров»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео
Халил АрслановЗамглавы Генштаба задержан в Москве
Главного связиста Российской армии обвинили в афере на семь миллиардов рублей
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
Все материалы
Наука и техника
Смертельный коронавирус сорвал презентацию Intel
Т-90 заметили в США
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
Обновление Android сломало смартфоны Sony
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
«Прогноз неутешительный»
 
Все материалы
Спорт
Нурмагомедова признали лучшим бойцом мира
Сара Абитболь«Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»
Во Франции тренеры годами насиловали юных фигуристок. Кто и почему покрывал их?
Тренер вспомнил о просьбе Овечкина дать ему водки во время матча
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
Магомедшарипов допустил переход в легкий вес ради боя с Макгрегором
«Повезло забить в худший для нас отрезок игры»
Волевая победа новичка АПЛ и триумф «Эвертона» — главные события первой части 26-го тура
Александр Емельяненко оправдал употребление алкоголя и ощутил поддержку россиян
Все материалы
Культура
Звезде «Обыкновенного чуда» удалили легкое
Хоакин ФениксВосстал как Феникс
Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар-2020»
Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса
Покажи им язык
Историческая победа «Паразитов» и главные лауреаты премии «Оскар-2020»
Умер основатель группы Ladysmith Black Mambazo
Харви Вайнштейн«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»
Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
Звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Актрису сравнили с лобстером на «Оскаре» из-за внешнего вида
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
Джиджи Хадид появилась на публике в прозрачном платье на голое тело
«Нет бога, кроме президента»
Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
Самая красивая женщина в мире вышла в свет в бюстгальтере
Порнозвезды впервые поучаствуют в модных показах
Не женское это тело
Бикини, юбки и голые тела: во что превратились мужские недели моды
Все материалы
Путешествия
Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
В сети удивились посадке пассажирского самолета во время мощного шторма
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Живущие в России китайцы обиделись на шарахающихся от них местных
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Родственники погибших в Таиланде детей оказались в больнице с травмами
Все материалы
Из жизни
Честная старшеклассница нашла набитую деньгами авоську и вернула владельцу
Джон Бингэм и Вероника Дункан«Он коварный мошенник и убийца»
Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
«Вечно молодая» 61-летняя женщина раскрыла секреты привлекательной внешности
«Прилетела на отдых и влюбилась»
Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой культуре и смешанных браках
Врачи удалили женщине две лишние груди
Мужчина похудел на 27 килограммов и лишился почки ради брата-близнеца
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Все материалы
Представлен обновленный Citroen C3
Geely Number 01: клон Мерседеса на шасси Audi
Автомобиль, с которого началась история китайского автогиганта
В Россию привезли редкий Bentley Continental GT с эмблемой из золота
Длительный тест Suzuki Vitara: часть 2
Слишком много «но». Итоги длительного теста японского кроссовера
Nissan предупредил об остановке выпуска машин в России из-за коронавируса
Посмотрите на Rolls-Royce Cullinan в фотосессии с хотродами
Главный люксовый внедорожник планеты ныряет в калифорнийскую автомобильную субкультуру
Раскрыта внешность обновленного Hyundai Solaris для России
Все материалы
Дом
Депутат Мосгордумы забаррикадировалась в доме ради спасения пенсионерки
Пользователи сети помогли украсить новый дом Ким Кардашьян
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В подвале старинного особняка нашли подпольный бар
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы