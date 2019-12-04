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Жара побила рекорд за всю историю человечества

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ООН заявила, что текущее десятилетие стало самым жарким в истории человечества из-за антропогенных выбросов углекислого газа. Это привело к росту экстремальных погодных явлений и миграции людей, пострадавших от стихийных бедствий, сообщает Science Alert.

Как пишет издание, глобальные средние температуры в 2019 году были на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, в 1850-1900 годы. Это ставит текущий год в тройку самых теплых лет за всю историю наблюдения и самым жарким без влияния Эль-Ниньо (колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана).

Антропогенные выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива, поддержания городской инфраструктуры, выращивания сельскохозяйственных культур и транспортировки товаров привели к тому, что в 2019 году, скорее всего, будет побит рекорд атмосферных концентраций углерода, что приведет к дальнейшему потеплению.

Океаны поглощают 90 процентов избыточного тепла, и температура морской воды также достигла рекордных значений. В настоящее время моря на четверть кислее, чем 150 лет назад, что угрожает важным морским экосистемам, снабжающим продуктами питания миллиарды людей. В октябре средний глобальный уровень моря достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений из-за таяния 329 миллиардов тонн льда в Гренландии.

В первой половине 2019 года около семи миллионов человек на Земле были вынуждены переселиться из-за экстремальных явлений. Согласно прогнозам, к концу года это число достигнет 22 миллионов.

Согласно данным ООН, миру необходимо сокращать выбросы углерода на 7,6 процента каждый год до 2030 года, чтобы достичь предела увеличения глобальной температуры в 1,5 градуса Цельсия. Однако выбросы растут, и ожидается, что на Земле станет теплее к концу столетия на целых три градуса Цельсия.

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