России предрекли водную катастрофу

Таяние ледников Кавказа, в частности, Эльбруса, приведет к проблемам с доступом к пресной воде в регионе, сообщил ТАСС директор Высокогорного геофизического института (ВГИ) Росгидромета в Нальчике Мухтар Беккиев.

«Ведь вода идет c ледников — а что произойдет, если все эти реки высохнут или даже просто обмелеют? Последствия будут тяжелыми. Раньше мы не думали, что бутилированную воду будут массово покупать в магазинах, а сейчас мы делаем это, даже живя рядом с ледниками. Очевидно то, что дальше проблема водообеспечения будет обостряться, как сейчас это уже наблюдается в ряде стран», — сказал ученый.

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Также специалист отметил проблему схода ледниковых масс с гор. «Для успешных прогнозов подобных сложных явлений необходим постоянный мониторинг. Чрезвычайные ситуации могут развиваться в течение нескольких дней и даже часов», — добавил директор.

В октябре заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) Ирина Смирнова заявила, что глобальное потепление спровоцирует рост концентрации загрязняющих соединений в воздухе российских городов.

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