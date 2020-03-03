В России нашли неожиданное применение системе обнаружения лесных пожаров

Система обнаружения лесных пожаров может быть использована для выявления незаконной вырубки леса. Об этом чиновники заявили на совещании по борьбе со стихийным бедствием, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что, посетив город Усолье-Сибирское в Иркутской области, видела с борта вертолета «сплошную вырубку». «Причем вырубка на склонах, которые фактически держат этот рельеф и не дают возможности рекам размывать берега. Даже на склонах уже все вырублено», — отметила чиновница.

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Абрамченко поинтересовалась, возможно ли использовать систему обнаружения лесных пожаров для мониторинга незаконной вырубки, на что глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко ответил положительно.

В январе Счетная палата объявила, что Россия ежегодно теряет больше лесных ресурсов, чем восстанавливает, неся при этом материальные потери, которые исчисляются десятками миллиардов рублей.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов, таких как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

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