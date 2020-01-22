Россия потеряла миллиарды рублей на вырубке лесов

Счетная палата недосчиталась леса — страна ежегодно теряет больше лесных ресурсов, чем восстанавливает. При этом Россия несет материальные потери, которые исчисляются десятками миллиардов рублей. Об этом говорится в «Анализе эффективности использования лесных ресурсов России в 2016-2018 годах», опубликованном Счетной палатой.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

В целом площадь российских лесов, требующих восстановления, в период с 2016 года по 1 января 2019-го увеличилась на 2,8 процента и составил 33,2 миллиона гектаров, что соответствует 4,3 процента покрытой лесом территории. Одними из главных причин исчезновения российских лесов являются природные пожары и незаконная вырубка.

По данным аудиторов, с каждым годом количество лесных пожаров увеличивается — с 2016 по 2018 год их число выросло на 12 процентов, до 11,4 тысячи единиц. За этот период объем нанесенного пожарами ущерба составил 68,9 миллиарда рублей. Ежегодный ущерб от природных пожаров составил 19,8-25,2 миллиарда рублей при затратах на охрану лесов от пожаров 14,0-15,9 миллиарда.

Каждый год увеличивается площадь, пройденная огнем. В 2016 году она составила 2,7 миллиона гектаров, в 2017 году — 4,5 миллиона гектаров (рост на 68,2 процента к предыдущему году), в 2018-м — 8,5 миллиона гектаров (рост на 90,7 процента).

Ущерб от нарушений лесного законодательства в 2016-2018 годах составил 43,8 миллиарда рублей, в том числе от незаконных рубок — 35 миллиардов, и с каждым годом ситуация ухудшается. Процент возмещения ущерба от нарушений в России очень низкий: в целом по стране за три года он составлял не более 14,4 процента, по незаконным рубкам — менее 4 процентов.

В 2019 году, который не попал в отчет Счетной палаты, ситуация с лесами в России ухудшилась. За год на территории страны произошло более 14 тысяч лесных пожаров. Площадь, охваченная огнем, увеличилась до 10 миллионов гектаров по сравнению с 2018-м. Максимальный ущерб от природных пожаров, по прогнозу Минприроды, должен составить 20 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!