Российская компания поднялась на пожарах в Австралии

Стоимость акций российской угледобывающей компании «Распадская» поднялись на 12,4 процента на фоне лесных пожаров в Австралии, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На момент публикации одна акция «Распадской» стоила 119,7 рубля. На закрытии предыдущей торговой сессии — 8 января — цена составляла 106,5 рубля.

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«Распадская» владеет лицензиями на разработку месторождений, обеспечивающих большую часть добычи коксующегося угля в России. Принадлежащая компании одноименная шахта в Кемеровской области является крупнейшей в стране.

Опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК аналитики связали рост стоимости акций «Распадской» с пожарами в Австралии, продолжающимися с сентября 2019 года. Эта страна — главный мировой производитель коксующегося угля, предложение которого в мире сократилось из-за стихийного бедствия, приведшего к гибели 25 человек и примерно миллиарда животных.

За три последних торговых дня на 60 процентов подорожали акции еще одного российского производителя коксующегося угля — металлургической компании «Мечел». При закрытии торгов 8 января ее акции торговались по 99,8 рубля за штуку. На момент публикации бумаги подешевели на 7,6 процента — до 92,15 рубля за штуку.

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