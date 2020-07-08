В Якутии появится заповедник «Большое Токко»

В Нерюнгринском районе Якутии начались работы по созданию заповедника «Большое Токко». Об этом в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства сообщили ТАСС.

Отмечается, что специалисты регионального ведомства разрабатывают дорожную карту по созданию заповедника. Позже проект рассмотрит Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды. Заповедник появится на территории одноименного заказника в районе Станового хребта. Это место уникально с точки зрения ландшафтного и биологического разнообразия, в нем встречаются 20 видов редких и охраняемых птиц.

Создание и развитие заповедников и особо охраняемых природных территорий входит в задачи федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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