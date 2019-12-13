Косатку захотели включить в Красную книгу

Несмотря на то, что окончательная редакция Красной книги пока не подготовлена, специалисты считают уместным включение в нее косатки. Об этом сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора и председатель комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амирхан Амирханов, передает ТАСС.

«Есть ряд спорных позиций, по которым комиссия не приняла однозначное решение. Вопрос будет рассматриваться на дельнейших заседаниях, и после получения окончательных выводов по этому вопросу, как от науки, так и органов власти, будет принято окончательно решение», — пояснил Амирханов.

По его словам, внесение косатки в Красную книгу стоит считать оправданным в связи с громкой историей «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Более того, Амирханов отметил, что эти предложения основаны «на самых современных исследованиях».

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента России взяла ситуацию на особый контроль. 10 ноября всех животных вывезли из «китовой тюрьмы».

Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящему в нацпроект «Экология», в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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