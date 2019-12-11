В России краснокнижных пятнистых оленей выпустили на природу

В Ставропольском крае в 2019 году на свободу выпустили десять пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на Каспийский трубопроводный консорциум.

Так, по информации издания, теперь олени живут в заказнике «Русский лес». Еще четырех особей поселили в вольеры Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставрополья.

В 2018 году в природные заказники региона расселили 25 оленей. Такие меры принимаются для восстановления популяции оленей на территории Ставропольского края.

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появятся 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяцию редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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