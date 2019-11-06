Приморских тигров и леопардов переселят в новый заказник в России

В Приморском крае для сохранения популяции местных хищников создали новую охраняемую зону — заказник «Комиссаровский». Охота на животных в нем будет запрещена, сообщает ТАСС.

«Необходимо определить и пути перехода редких кошек через государственную границу, осуществить комплекс биотехнических мероприятий, чтобы увеличить численность копытных, выполнить противопожарные мероприятий», — отметил глава краевого департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

Кроме того, по словам Панкратова, для эффективной работы заказника следует проинформировать жителей районов о границах охраняемой зоны. Для создания системы мониторинга животных нужно уточнить численность тигров и леопардов.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Центра природы Кавказа» запустили онлайн-трансляцию, благодаря которой любой желающий может понаблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов. «Это единственная возможность увидеть переднеазиатского леопарда, которого нет ни в одном зоопарке в России», — рассказала заместитель генерального директора центра по природоохранной деятельности Наталья Вавилова.

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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