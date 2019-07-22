Десятки краснокнижных северокавказских фазанов выпустили на свободу в России

В Кабардино-Балкарии в дикую природу выпустили первую партию краснокнижных северокавказских фазанов. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Выпущенные на свободу птицы — питомцы единственного в России Нальчикского опытного охотничьего хозяйства, которое занимается воспроизведением редких пернатых, чтобы потом выпустить их в естественную среду обитания. «Оставшиеся государственные охотничьи хозяйства — это, знаете, своеобразные островки безопасности и те места, где мы могли бы восстанавливать ту или иную популяцию», — отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ученые надеются, им удастся возродить популяцию северокавказских фазанов. Раньше их можно было часто встретить в горной местности, но сейчас популяция существенно сократилась из-за разрешенной охоты. В 2000 году охоту на фазанов запретили, вид признан исчезающим и занесен в Красную книгу.

«В тех местах, в которые мы выпускаем птицу, мы проводим ежемесячный мониторинг. То есть наши специалисты, наши сотрудники выходят и ведут полевые наблюдения при помощи бинокля», — рассказал телеканалу ведущий научный сотрудник охотничьего хозяйства Андрей Якимов. Кроме того, за фазанами и их потомством будут следить камеры фотофиксации.

К концу 2019 года в хозяйстве планируют выпустить в дикую природу еще две тысячи краснокнижных птиц.

Охотничье хозяйство в Нальчике занимается воспроизведением редких пернатых в рамках нацпроекта «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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