«Ликование» выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео

В Охотское море выпустили косаток из «китовой тюрьмы». Их поведение было снято на видео и опубликовано в Instagram-аккаунте freerussianwhales.

На видеозаписи видно, как две косатки активно плавают рядом друг с другом, бурлят воду, ныряют и всплывают. По словам экологов, такое поведение является признаком стресса. Также специалисты отметили, что у одного из животных одеревенение мышц — миопатия — после транспортировки, передает РИА Новости.

Однако пресс-секретарь НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов не согласился с мнением ученых. «При миопатии они были бы скованы, и таких движений, отметим, синхронных, совершить явно не смогли бы», — прокомментировал заявление экологов представитель ВНИРО.

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Косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания 20 июня.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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