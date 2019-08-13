У редкого леопарда на Кавказе появилась онлайн-трансляция

Сотрудники «Центра природы Кавказа» запустили онлайн-трансляцию, благодаря которой любой желающий может понаблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов. Об этом сообщила заместительница генерального директора центра по природоохранной деятельности Наталья Вавилова, передает ТАСС.

«Мы запустили онлайн-трансляции из вольеров Центра восстановления леопардов на Кавказе в рамках проекта Smartleopard. Сегодня любой желающий может в режиме реального времени увидеть, как живут дикие животные. Это единственная возможность увидеть переднеазиатского леопарда, которого нет ни в одном зоопарке в России», — рассказала она, отметив, что наблюдение за леопардами ведется в одиннадцати вольерах при помощи поворотных и панорамных камер.

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Smartleopard входит в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», являющегося частью нацпроекта «Экология». Его цели заключаются в сборе данных для дальнейшего изучения и эко-просветительстве россиян.

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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