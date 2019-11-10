«Китовая тюрьма» опустела

Всех косаток и белух вывезли на свободу из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье — там не осталось ни одного животного. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«Это был финальный выпуск», — заявили в институте. Отмечается, что в бухте Успения на юге Приморского края выпустили 31 белуху.

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Косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания 20 июня. Их планировалось вывезти до середины осени.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента России взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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