Назван последний срок «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых начали вывозить из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье, окончательно выпустят на свободу в середине осени. Об этом заявил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков, передает ТАСС.

«Мы планируем, что до середины — конца осени мы этот процесс завершим. <...> Положительный момент в том, что допустили общественников к контролю самого процесса, потому что чем больше открытости, тем больше доверия», — пояснил он.

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Косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания 20 июня.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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